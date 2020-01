Michał Wiśniewski i nowa piosenka "Piątek". Posłuchaj i sprawdź tekst

Do sieci trafiła nowa piosenka Michała Wiśniewskiego - "Piątek". "To niezbity dowód na to, że pozostający od 5 lat w trzeźwości piosenkarz, który swojego czasu wypił morze alkoholu, nadal całkiem nieźle pamięta, jak to jest popłynąć" - czytamy.

Michał Wiśniewski wypuścił nową piosenkę /Adrian Ślazok / Reporter

Fani są mocno zaskoczeni nową propozycją lidera Ich Troje.

Wideo MICHAŁ WIŚNIEWSKI - PIĄTEK | OFFICIAL AUDIO (Singiel)

Michał Wiśniewski w utworze "Piątek" śpiewa o imprezie na mieście w ukochany dla wszystkich "piątek, piąteczek, piątunio". W piosence znajdziemy takie teksty jak "Uber nas wiezie na kebsa, tak rozkręca się imprezka!". Teledysk do utworu pojawi się w najbliższy piątek (31 stycznia).

"Mieliśmy już 'Psalm stojących w kolejce' [Krystyny Prońko] i 'Scenariusz dla moich sąsiadów' [grupy Myslovitz]. Teraz przyszedł czas na hymn uciśnionych przez bezduszne korporacje, targety i deadline'y, których jedynym celem jest dotrwać do weekendu. A co dzieje się, gdy sztywne kołnierzyki zostaną rozpięte?" - czytamy w informacji o piosence "Piątek".

"Tym razem Wiśniewski serwuje nam solidną dawkę energetycznego muzycznego koktajlu, od którego niejednemu zaszumi w głowie. 'Piątek' to niezbity dowód na to, że pozostający od 5 lat w trzeźwości piosenkarz, który swojego czasu wypił morze alkoholu, nadal całkiem nieźle pamięta, jak to jest popłynąć".

Sam Wiśniewski nie ukrywał swoich wieloletnich problemów z alkoholem.

Wideo Michał Wiśniewski: Jestem alkoholikiem (UWAGA! TVN/x-news)

Autorami piosenki "Piątek" są Karol Kus (muzyka) oraz Karol Kus, Adam Weiss, Maciej Zuli Żołna, Michał Wiśniewski i Karolina Zawiasa (tekst).

Karol Kus stoi na czele grupy Taraka, poza tym ma w dorobku nagrania z Haliną Mlynkovą, Bartkiem Wrona i zespołem Koka. Jest również autorem przeboju "Nie kłam, że kochasz mnie" wykonywanego przez Ewelinę Flintę i Łukasza Zagrobelnego.

Internauci zwrócili uwagę, że nowy utwór Michała Wiśniewskiego w mediach społecznościowych promuje jego była żona, Dominika Tajner, z którą oficjalnie rozwiódł się jesienią 2019 r.