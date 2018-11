Michał Wiśniewski i Dominika Tajner-Wiśniewska o swojej pierwszej randce ("The Story of My Life")

"Poszliśmy na kręgle, wypiliśmy trochę, poszliśmy do łóżka" - powiedział Michał Wiśniewski o swojej pierwszej randce z obecną żoną Dominiką Tajner-Wiśniewską.

Dominika Tajner-Wiśniewska i Michał Wiśniewski (Ich Troje) AKPA

W piątek (23 listopada) wyemitowano odcinek programu "The Story of My Life. Historia naszego życia" z udziałem Michała Wiśniewskiego i jego żony Dominiki Tajner-Wiśniewskiej.

"Na pierwszym planie są uczucia, emocje, łzy, bliskość i miłość. Bohaterowie programu, znane pary, mają niepowtarzalną okazję by podejrzeć swoją wspólną przyszłość. Emocjonująca podróż w czasie jest możliwa dzięki znakomitej charakteryzacji i postarzeniu - w zależności od wieku gości - o 20-30 lat i 40-60 lat" - czytamy w opisie "The Story of My Life. Historia naszego życia".

Metamorfozami w programie zajmują się fachowcy z brytyjskiego Millenium FX, którzy pracowali przy takich produkcjach jak "Gladiator" czy "Szeregowiec Ryan".

W pierwszej edycji programu Polsatu, który prowadzi Katarzyna Montgomery, wzięli udział m.in. Julia Wieniawa, Antoni Królikowski oraz Radek Liszewski i Czesław Mozil z żonami.



W drugiej edycji pojawiają się: Michał Koterski i Marcela Leszczak, Michał Wiśniewski i Dominika Tajner-Wiśniewska, Piotr Gruszka i Aleksandra Szettel-Gruszka, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Sławomir z żoną Kajrą.

Zobacz cały odcinek z udziałem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner-Wiśniewskiej:

Michał Wiśniewski zdradził, jak wyglądały początki ich znajomości. Na jednym z koncertów kolęd, organizowanym dla duchownych wśród osób, które pojawiły się na spotkaniu był Apoloniusz Tajner z córką. Wówczas lider Ich Troje nie zwrócił uwagi na swoją aktualną żonę, bo jak sam przyznaje, nie był zainteresowany romansami.

"Byłem szczęśliwie żonaty, bo jestem żonaty od 23 lat... Nie oglądam się za kobietami". Sytuacja zmieniła się diametralnie niedługo później. Wówczas samotny już mężczyzna postanowił spotkać się z Dominiką, by porozmawiać. Jednak ta dwójka czuła, że trzeba doprowadzić do kolejnego wspólnego wyjścia:

"Poszliśmy na kręgle, wypiliśmy trochę, poszliśmy do łóżka. That's it. To była jedna noc" - mówił Wiśniewski.

Nie było jednak różowo. Mimo, że para miała się ewidentnie ku sobie, Dominika przyznaje, że wiele osób odradzało jej związek z gwiazdorem. Byłe partnerki, dzieci, uzależnienia... To wszystko nie zachęcało do inwestycji w relację, jednak miłość okazała się silniejsza i zakochani zalegalizowali małżeństwo: "Ślub wzięliśmy po 2 latach, więc też nie tak na świeżo. Wychodziłam za mąż z miłości, pełna miłości, że się zestarzejemy razem" - opowiadała Dominika Tajner-Wiśniewska.

"Nie wiem, czy nasze małżeństwo by przetrwało, gdybyśmy się spotkali 20 lat temu. Czasem się zastanawiam, czy nie poróżniłyby nas te pieniądze albo alkohol Michała" - dodaje.

Wiśniewski dodał również, że opinia mówiąca o tym, że muzyk sam roztrwonił zarobione miliony mija się z rzeczywistością: "Fajnie się ogląda odrestaurowane szpitale, domy dziecka. A potem się mówi, że ktoś przepił 35 milionów złotych. Nie przepiłem, nie przegrałem ich w karty. Popełniłem wiele błędów, to na pewno, ale nie przehulałem tych pieniędzy" - zaznaczył.

Stojący na czele grupy Ich Troje Michał Wiśniewski od czerwca 2012 r. jest mężem Dominiki Tajner, córki Apoloniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. To już czwarta żona wokalisty, który wcześniej był mężem Magdy Femme, Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i Ani Świątczak (wszystkie były związane z grupą Ich Troje).

Kiedy się poznali, Dominika miała za sobą jedno nieudane małżeństwo, a Michał trzy. Mają łącznie pięcioro dzieci z poprzednich związków.

Wideo Michał Wiśniewski: Ciężko powiedzieć, że miałem szczęście do kobiet (Dzień Dobry TVN/x-news)