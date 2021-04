Michał Szpak opowiedział o zaskakującym spotkaniu z Carmen Electrą

Podczas wywiadu z Mają Sablewską w pewnym momencie Michał Szpak opowiedział historię spotkania z Carmen Electrą, celebrytką i gwiazdą „Playboya”. Aktorka chciała zerwać z wokalisty ubrania.

Michał Szpak opowiedział o spotkaniu z gwiazdą "Playboya" AKPA

Reklama

Michał Szpak w programie "Oświeceni Hedoniści" udzielił wywiadu Mai Sablewskiej, menedżerce gwiazd i byłej jurorce "X Factora". To właśnie tam wokalista po raz pierwszy spotkał się z influencerką i stylistką.



Reklama

Wśród wielu tematów, jakie poruszono w trakcie godzinnej rozmowy, Szpak opowiedział o spotkaniu z gwiazdą "Playboya" Carmen Electrą.

"Chciała mnie rozebrać, bo stwierdziła, że jest gorąco mi w kombinezonie. Jechałem wtedy na Coachellę. Moja przyjaciółka ma przyjaciół, którzy są zaprzyjaźnieni z tym światkiem. Wynajęli dom w Palm Springs. Ja w festiwalowym, kolorowym stroju, w pełnym makijażu. Pukamy do drzwi i otwiera nam... Carmen Electra w stroju kąpielowym! Dalszych losów nie będę opowiadał. Było niezwykle kolorowo" - opowiadał podczas wywiadu.



Wideo Michał Szpak o przełomowych momentach w swojej karierze i planach na przyszłość

Michał Szpak jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego środowiska muzycznego. Znany jest ze swoich oryginalnych kreacji, a jego wizerunek jest nie do podrobienia.



Zdjęcie Carmen Electra / Bobby Bank / Getty Images

"Michał jest bardzo odważny. Udowodnił to tak naprawdę przy pierwszym naszym spotkaniu. Ja go bardzo szanuję za to, że ma pokorę. Nieraz już o tym mówiłam. I tę odwagę. To, że facet chodzi w butach na obcasach, maluje paznokcie i robi sobie make up, to nie jest normalne na ulicach Polski, ale na świecie tak. Ja nie znoszę podziałów. Uważam, że wszyscy są równi i zawsze będę o to walczyć" - tak po latach Sablewska komentowała wizerunek Szpaka.