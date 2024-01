Michał Szpak pod koniec listopada wypuścił oczekiwaną płytę "Nadwiślański mrok". Z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Hiob", "Warszawianka (mrok)", "We Need a Coco" i "Smutek (a może mniej)".

Nowy materiał wokalista promował już od jakiegoś czasu podczas koncertów w ramach trasy "Love Is Love". Kolejne występy odbędą się już w tym roku, a teraz Szpak postanowił ruszyć na egzotyczne wakacje.

Pobyt pod palmami relacjonuje w mediach społecznościowych.

Reklama

"Odepnę wrotki co by mieć energię ma trasę LOVE IS LOVE" - zapowiada.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przez wygląd nie chcieli dopuścić go do komunii i matury. Michał Szpak w “Zdanowicz pomiędzy wersami” INTERIA.PL

Michał Szpak na egzotycznych wakacjach. Jak zareagowali internauci?

"Idą nowe fajne rzeczy to jest jak pierwsze opio. Love u all" - dodał Szpak przy kolejnym zdjęciu, na którym pozuje pod palmą.

Kilkaset komentarzy wywołał krótki filmik, na którym widać wokalistę na hamaku. Gorącą dyskusję wśród fanów wywołał fakt "świecenia golizną".



"Pan jest piosenkarzem czy w innej branży robi karierę?", "Jakoś niesmacznie", "Świat zmierza donikąd", "Niech pokazuje dopóki jest młody i jędrny", "W komentarzach wrze! Sami prawilni, stróżowie moralności. Mi tam nie przeszkadza, zazdraszczam tego hamaczka i pogody w styczniu" - możemy przeczytać w komentarzach.