Miała reprezentować Ukrainę na Eurowizji 2019. Maruv prezentuje kontrowersyjny klip "Siren Song"

Maruv, choć wygrała ukraińskie eliminacje do konkursu Eurowizji, nie będzie jej reprezentować w Tel Awiwie. Powodem stał się spór o występy na scenach w Rosji. Artystka pomimo rezygnacji z występu w konkursie, nie zwalnia tempa i prezentuje nowy teledysk do utworu "Siren Song". Zobacz kontrowersyjny klip.

Ukraińska wokalistka Maruv ujawniła teledysk do ostatniego singla "Siren Song".



Utwór ma duże szanse stać się kolejnym hitem takim, jak "Drunk Groove", który uzyskał w Polsce status podwójnej platyny.



Zmysłowe wideo wypełniają nasycone erotyzmem sceny. Akcja rozgrywa się w ekskluzywnym apartamencie, w którym oprócz Maruv znajduje się kilka innych, uwodzicielskich kobiet. Teledysk wyreżyserowała Yana Chaplygina.

"W teledysku chciałam zinterpretować historię mitycznych syren i przenieść ją do współczesności. Gdyby kiedykolwiek istniały, jak wyglądałyby dziś? Stworzyliśmy współczesną historię o tych mistycznych istotach, wierząc, że odbiorcom spodoba się nasz interpretacja" – powiedziała Maruv.

To właśnie dzięki "Siren Song" Maruv wygrała ukraińskie eliminacje do konkursu piosenki Eurowizja. Na skutek kontrowersji związanych z kontraktem postanowiła jednak zrezygnować z reprezentacji swojego kraju.

Maruv zyskała ogromną popularność przede wszystkim w Rosji. Debiutancka płyta wokalistki, "Black Water", która ukazała się we wrześniu 2018 roku, pokryła się tam potrójną platyną. Największa popularność zyskały utwory: "Drunk Groove" i "Focus On Me" (posłuchaj!), które świetnie radziły sobie także na listach w Polsce, Meksyku i Francji.



W 2018 roku Maruv wystąpiła w strefie kibica podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zdobyła też cztery nagrody podczas gali Yuna Music Award 2019.



