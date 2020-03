Metallica udostępnia kolejny koncert dla fanów. "Bądźmy razem"

Grupa Metallica w ramach wsparcia dla fanów przebywających w domu w związku z pandemią koronawirusa w poniedziałek (30 marca) udostępni kolejny cały koncert. To druga odsłona akcji pod szyldem #MetallicaMondays.

"Teraz kiedy realizujemy nasze zadania w domu, tęsknimy za muzyką na żywo, więc co wy na to, byśmy cofnęli się do kilku naszych ulubionych występów? Teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy w tym razem" - ogłosili muzycy grupy Metallica cykl #MetallicaMondays.

Co poniedziałek o godz. 20 czasu EDT (godz. 2 w nocy polskiego czasu) zespół na swoich kanałach na YouTubie i Facebooku udostępnia kompletny występ z różnych miejsc na świecie z różnych etapów swojej kariery.

Cykl zainaugurował koncert "Live at Slane Castle" z czerwca 2019 r.



W nocy z 30 na 31 marca fani będą mogli zobaczyć koncert z Paryża z września 2017 r., który legenda thrash metalu dała w ramach europejskiej części trasy "WorldWired Tour".

