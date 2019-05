Męskie Granie 2019 "Sobie i wam": Kim jest Igor Walaszek?

Hymn tegorocznej edycji Męskiego Grania "Sobie i wam" wykonują: Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski oraz Igor Walaszek. Kim jest ten ostatni wokalista?

W tym roku odbędzie się jubileuszowa 10. edycja trasy Męskie Granie.

Jest to jedno z popularniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Koncerty rozpoczną się 13 lipca, a jesienią pojawi się płyta z zapisem wydarzenia, promującym singlem oraz znanymi utworami w nowych aranżach.



30 maja poznaliśmy singel, który promuje tegoroczny cykl koncertów Męskie Granie 2019. Jest to piosenka "Sobie i wam". Śpiewają ją: Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski oraz Igor Walaszek. W teledysku zobaczyć możemy też m.in: Brodkę, O.S.T.R, Wojciecha Waglewskiego i Andrzeja Smolika. Posłuchajcie i obejrzyjcie klip do utworu:



Najmniej znany w tym gronie jest Igor Walaszek, który jest wokalistą rockowej grupy Clock Machine.W ciągu 10 lat działalności krakowska formacja wydała debiutancką EP-kę (2011) oraz trzy duże płyty "Greatest Hits" (2014), "Love" (2015) i "Prognozy" (2019).

Razem z basistą Clock Machine Kubą Traczem (z zespołu odszedł w czerwcu 2017 r.) wokalista założył projekt Bass Astral x Igo, który zdobył sporą popularność wśród fanów alternatywnej elektroniki.

