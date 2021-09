Mentor nagrał nowy album "Wolves, Wraiths And Witches"

Album "Wolves, Wraiths And Witches" zarejestrowano w całości w studiu Tall Pine Records, a za miks i mastering odpowiadał tradycyjnie Haldor Grunberg z Satanic Audio.



Oprawa graficzna jest dziełem Branca Studio.



"Trzeci album Mentora, 'Wolves, Wraiths And Witches', to kontynuacja stylu obranego już na debiutanckim 'Guts, Graves And Blasphemy' (2016 r.) - szybko i mocno, bez kompromisów. Dziewięć premierowych utworów czerpie z najlepszych wzorców ze świata hardcore'u i metalu, a teksty wciąż opowiadają historie z pogranicza okultyzmu i horrorów klasy B" - czytamy na oficjalnej stronie śląskiego kwartetu.



Nowy materiał Mentora wyda jeszcze w tym roku Pagan Records. Dokładną datę premiery mamy poznać już wkrótce.



"Cults, Crypts And Corpses", poprzedni longplay Mentora z 2018 roku, możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo MENTOR - Cults, Crypts and Corpses - 2018 [FULL ALBUM] HQ

Oto lista utworów albumu "Wolves, Wraiths And Witches":

1. "Equal In The Fire"

2. "Satan's Snake-Handlers"

3. "Fed After Midnight"

4. "The Great Grave In The Sky"

5. "Creature Feature"

6. "Dance Of The Dead"

7. "Blood Is Love"

8. "A Night So Grim"

9. "Sealed In A Tomb".