Meghan Trainor w pierwszej ciąży. Pokazała zdjęcie USG

1 / 11

Urodzona 22 grudnia 1993 roku Meghan Trainor w świadomości słuchaczy zaistniała dzięki singlowi "All About That Bass" , który swoją premierę miał 2 lipca 2014 roku. Przez kolejne tygodnie był on jednym z najpopularniejszych utworów w Stanach Zjednoczonych (25 tygodni w pierwszej dziesiątce listy Billboard).