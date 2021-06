Maze Of Terror zarejestrowali drugą płytę

Thrash / deathmetalowa grupa Maze Of Terror z Peru wypuści pod koniec sierpnia nowy album.

Okładkę materiału zatytułowanego "Offer To The Fucking Beasts" zaprojektował amerykański artysta Karl Dahmer.

Następca debiutanckiej płyty "Ready To Kill" z 2016 roku trafi na rynek 26 sierpnia w barwach hiszpańskiej Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu szykuje wersję CD oraz edycję cyfrową.

Intensywny, dziki, a zarazem chwytliwy thrash / death metal w wykonaniu muzyków z Limy powinien przypaść do gustu zwłaszcza fanom Infernäl Mäjesty, Merciless, Massacry, Protectora, Demolition Hammer i Sarcófago.

Nową kompozycję "Angels Of Acid" Maze Of Terror możecie sprawdzić poniżej:

Wideo MAZE OF TERROR - Angels of Acid [2021]

Na płycie "Offer To The Fucking Beasts" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "Priest Of The Ancient Ones"

2. "Blessed By Sickness And Death"

3. "Angels Of Acid"

4. "Blood Horror Cult"

5. "Death By Fire"

6. "A Millions Kills"

7. "Destroy And Control"

8. "Starbeast"

9. "No Requien For The Unborn"

10. "Shub Niggurath Awakes".