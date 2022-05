W styczniu Mata zaczął występować pod nowym pseudonimem - Skute Bobo. Pod tą nazwą nagrał m.in. z Young Leosią. Efektem ich pracy jest m.in. singel "Cicho". Powstał do niego również teledysk. Nad utworem polski duet pracował z cenionymi jamajskimi muzykami - nagrodzonym Grammy producentem muzycznym Teflonem Zinfance i wokalistą, kompozytorem i tekściarzem Sheenem.

Przy okazji premiery singla Matczak poinformował o inauguracji działalności Fundacji 420. "Fundacja 420 to przestrzeń dla wszystkich fanów muzyki, którzy chcą przyłączyć się do ruchu na rzecz depenalizacji marihuany w Polsce. Aby nas wspierać, wystarczy nas słuchać".

Teraz wydaje się jednak, że to koniec projektu Skute Bobo, a fani są z tego zadowoleni. Raper ogłosił właśnie "Mata Tour". "Mata w końcu wrócił do żywych", "Oby to oznaczało, że Skuty Bob ewoluował w Matę i już takim pozostanie", "Oby macie już przeszła faza na Skute Bobo" - komentowali.

Wideo MATA TOUR TRAILER

Oto wszystkie koncerty z ogłoszonej trasy:

14 lipca - Wrocław

23 lipca - Kraków

30 lipca - Kołobrzeg

7 sierpnia - Gdańsk

3 września - Lublin

10 września - Rzeszów

16 września - Toruń

22 września - Białystok

1 października - Łódź

7 października - Poznań