Oczekiwany drugi album Maty "Młody Matczak" ukazał się 1 października. Dzień później raper zagrał wyprzedany koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentował cały premierowy materiał z albumu oraz swoje największe przeboje.

Mata - koncert na lotnisku Bemowo

Oczywiście już dzięki samym reakcjom tłumu podczas wykonania singlowej "Patoreakcji" o koncercie byłoby głośno. Tłum wykrzyczał słynne już hasło "Jacek Kurski, **uj Ci w dziąsło", a w przerwie skandował "Jeb** PiS". To jednak tylko jedno z całej masy wspomnień z koncertu Młodego Matczaka.

Masywna scena z ogromnymi telebimami i ponad 40-tysięczny tłum w czasie, kiedy artyści raczej odwołują, a nie organizują duże koncerty - to robi wrażenie. Dodajmy do tego odebranie podczas koncertu podwójnej platynowej płyty za album, który... wyszedł dzień wcześniej, a także wejście do śmigłowca bezpośrednio po zakończeniu koncertu i odlot z miejsca koncertu...

Wspomnieć warto także fantastyczne choreografie, tak jak zainscenizowanie konduktu pogrzebowego, tancerki zlizujące z ciała gwiazdy bitą śmietanę, czy też wymachujące jamajskimi flagami i gościnne udziały Young Leosi, Quebonafide, Malika Montany, czy Taco Hemingwaya (w tym przypadku niestety tylko jako awatara na telebimie).

Każdy kto pojawił się na koncercie Maty, zdecydowanie szybko tego wydarzenia nie zapomni. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne ruchy Matczaka, który na polskiej scenie może już chyba wszystko.

Mata. Kim jest? Kiedy premiera płyty "Młody Matczak"?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.



Nową płytę promował singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.