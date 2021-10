Mata: Koncert na Bemowie nie dał spać warszawiakom! Ewakuacja mieszkańców

Lotnisko Bemowo przed laty gościło największe gwiazdy muzyki. To tam swój jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. Występowali tam także m.in. Madonna czy AC/DC. Mieszkańcy od wielu lat narzekali na hałas. Koncerty w stosunku do latających codziennie samolotów, były przy nich małą niedogodnością.

Mata - koncert na lotnisku Bemowo

Od kilku lat na Bemowie nie organizuje się ogromnych wydarzeń jak koncerty AC/CDC, ale mniejsze eventy. W sobotę zbliżoną publiczność (szacowaną na 30-40 tysięcy osób) zgromadził Mata ( zobacz! ), jeden z najgorętszych raperów na polskiej scenie.



Fani Maty byli w siódmym niebie, ale nie można było tego powiedzieć o okolicznych mieszkańcach, którzy w trakcie koncertu odczuwali drgania bloków! Kilka telefonów na straż pożarną doprowadziło do wielkiej wieczornej ewakuacji - strażacy ewakuowali blok i jego mieszkańców.

Jak podaje o2.pl, lokatorzy bloków mocno odczuwali wstrząsy - były one niczym trzęsienie ziemi! "Zaczęło się o godz. 20 i powtarzało kilka razy. Czuliśmy, że kołyszą się pod nami poduszki kanapy. Trząsł się też kwiatek w doniczce. Byliśmy bardzo przestraszeni" - mówiła jedna z mieszkanek. "Przeżyłam kiedyś trzęsienie ziemi we Włoszech. To było podobne uczucie, choć drgania były słabsze" - dodawała inna.

Ewakuowani mieszkańcy czekali pod blokiem przez godzinę, do momentu, aż strażacy byli pewni, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo.

"Sprawdziliśmy blok. Nie było żadnych uszkodzeń. Nie wiemy, co spowodowało drgania. Być może to przez głośny koncert, który odbywał się na płycie pobliskiego lotniska Bemowo" - powiedział "Faktowi" Michał Konopka ze stołecznej straży pożarnej.



Mata. Kim jest?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury".

Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku. Nową płytę promował singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.