Master z nową płytą "Saints Dispelled". Kiedy premiera?

Materiał zatytułowany "Saints Dispelled" ozdobi okładka niderlandzkiego artysty Richarda Schoutena, którego prace widnieją na płytach m.in. Pentagram, Acrostichon, Napalm Death i Wolves In The Throne Room.

Następca albumu "Vindictive Miscreant" (2018 r.) będzie mieć swą premierę 19 stycznia 2024 roku nakładem Hammerheart Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD w digipacku (z dwoma dodatkowymi utworami), w formacie limitowanego boksu (CD wraz z plakatem i naszywką), w czterech edycjach winylowych oraz na kasecie i drogą elektroniczną.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że na czele pochodzącego z USA Master stoi niezmiennie grający na basie wokalista Paul Speckmann, urodzony w Chicago weteran deathmetalowej sceny, który od lat mieszka w Czechach.

Nowy longplay Master pilotuje singel "Walk In The Footsteps Of Doom", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Master - Walk in the Footsteps of Doom

Na płycie "Saints Dispelled" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Destruction In June"

2. "Walk In The Footsteps Of Doom"

3. "Saints Dispelled"

4. "Minds Under Pressure"

5. "Find Your Life"

6. "Marred And Diseased"

7. "The Wiseman"

8. "The Wizard Of Evil"

9. "Nomads"

10. "Alienation Of Insanity".