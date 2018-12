Co na Sylwestrową Moc Przebojów szykuje Maryla Rodowicz?

Maryla Rodowicz w "stroju gołej baby" AKPA

Maryla Rodowicz będzie gwiazdą sylwestrowej imprezy Polsatu, która w tym roku odbędzie się na odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Nie czuję się legendą Newseria Lifestyle

Reklama

Wcześniej Telewizja Polsat i Miasto Katowice przez trzy lata z rzędu wspólnie żegnały rok pod hasłem Sylwestrowa Moc Przebojów. Poprzednie imprezy stacja transmitowała z Gdyni (lata 2013-2014), Warszawy (lata 2008-2012) i Krakowa (lata 2006-2007).

"Będzie seks i ogień. Postaram się to wam zapewnić" - mówi w rozmowie z "Faktem" Maryla Rodowicz.



"Stroje już się szyją! Moje krawcowe pracują nad nimi w pocie czoła. Zastanawiałam się, czy znowu nie założyć słynnego stroju gołej baby, ale w końcu stwierdziłam, że byłby to odgrzewany kotlet. Spróbuję go przebić, chociaż będzie trudno. Mam nadzieję, że znowu zaskoczę bo kocham to robić. Już nie mogę się doczekać" - dodaje gwiazda.

Maryla Rodowicz podczas Koncertu dla Niepodległej 1 5 Maryla Rodowicz poczas Koncertu dla Niepodległej Autor zdjęcia: Jacek Domiński Źródło: Reporter 5

Wspomniany "strój gołej baby" to pamiętna kreacja brazylijskiej tancerki z nagimi biustem z plastiku, w której Maryla wystąpiła na sylwestrowym koncercie w 2013 r.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2013 w Gdyni 1 19 Maryla Rodowicz Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 19

Ostatniego dnia 2018 r. w Chorzowie poza Marylą wystąpią także m.in. Michał Szpak, gwiazda rock polo Sławomir (będzie także na sylwestra TVP w Zakopanem), Ewa Farna, Michał Wiśniewski, Cleo (trenerka nowej edycji "The Voice Kids" w TVP2), Grzegorz Hyży (trener "The Voice of Poland"), Ewelina Lisowska, Mateusz Ziółko, Łobuzy, Enej, Feel, Piersi oraz Liz Mitchell z Boney M.