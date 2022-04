Maryla Rodowicz uwielbia swoją rodzinę, a także spędzać z nią czas - nigdy tego nie ukrywała, a teraz nie może także ukryć ekscytacji przed kolejnymi świętami wielkanocnymi. "Bardzo się cieszę na te święta Wielkanocne. To jest radosne, jasne święto. Zupełne inne kolory niż bożonarodzeniowe" - zauważa piosenkarka w rozmowie z Faktem.

"Biały, żółty, zajączki, a do tego malowanie jajek. Malujemy jajka w sobotę w południe, potem synowie niosą koszyczek do święcenia. Zwykle są ostatnim koszyczkiem" - to właśnie planuje zrobić gwiazda w Wielką Sobotę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Festiwal w Opolu to kawał mojego życia. Wystąpie tam już po raz 40 Newseria Lifestyle

Wykonawczyni "Łatwopalnych" traktuje też ten czas, jako moment zadumy. Nigdy nie zapomina o ukochanej mamie i tradycyjnie wysyła swoich synów, by przyozdobili grób swojej babci. "Po drodze muszą jeszcze zajrzeć na cmentarz do babci. Tam muszą zbudować jakąś zgrabną konstrukcję z kolorowych jajek, baranków i zajączków. Babcia, czyli moja mama była dekoratorką wystaw sklepowych. Lubiła dekorować i była w tym dobra" - wspomina mamę, Janinę Krasucką.

Maryla Rodowicz i jej wielkanocne zwyczaje

A jakich potraw nie zabraknie podczas wielkanocnego śniadania? W swoim menu niektóre to "pewniaki"! "W sobotę moja córka upiecze kulebiak z farszem z kapusty i z jajek. Mogłabym powiedzieć, że moje popisowe danie, to pasztet z kaczki, ale tak naprawdę to dzieło wspólne. Oczywiście musi być żurek i biała kiełbasa. Na gorąco cielęcina z kopytkami. Ciasta to domena córki, będzie babka migdałowa, mniam, mazurek kajmakowy, sernik i może tort egipski. Brzmi egzotycznie, to niespodzianka" - zapowiada rozanielona Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek udostępnij