Marta Gałuszewska jak MVRT. Zobacz klip do singla "Rooftop"

MVRT (czyt. MART) to nowy projekt Marty Gałuszewskiej, zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland". Charyzmatyczna wokalistka powraca z zupełnie nowym, świeżym materiałem muzycznym!

Marta Gałuszewska przedstawia swoje "nowe ja" /VIPHOTO /East News

Po zwycięstwie w talent show TVP, w ciągu ostatnich dwóch lat, Marta Gałuszewska wydała kilka popularnych utworów, zdobyła platynowe wyróżnienie za debiutancki singel "Nie mów mi nie", nagrała EP "Reasons" i współpracowała z przeróżnymi artystami polskiej sceny muzycznej.

Reklama

Teraz Marta przedstawia swoje nowe, muzyczne "ja", pokazując w jakim gatunku czuje się najlepiej i co jej w duszy gra. MVRT to projekt pełen energii i klimatów dance/house. Jak sama mówi:



"Przez ostatnie dwa lata miałam okazję uczestniczyć w wielu sesjach nagraniowych i pracować nad muzyką z ludźmi z całego świata. MVRT to projekt przedstawiający to, czego się o sobie nauczyłam w tym czasie, pozwalający zajrzeć odbiorcy, co się dzieje w moim sercu i głowie. To też delikatny odskok od Marty Gałuszewskiej, która, chociaż jest nieodłącznym elementem mnie, musiała dorosnąć muzycznie do tego, jaki przekaz chce za sobą zostawić. MVRT ma pokazać, że różnorodność może być zamierzona, ale też udowodnić, że polscy wokaliści również mają szansę na światowej scenie mainstreamowej / EDM".

Clip Marta Gałuszewska Rooftop (Lyric Video)

Warto podkreślić - projekt MVRT powstał już w zeszłym roku, wokalistka miała okazję współpracować z kultową wytwórnią Spinnin' Records oraz jej artystami takimi jak BLR czy Tungevaag i The Second Level.