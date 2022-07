Były właściciel klubu Studio 54, Mark Fleischman, zmarł w wyniku wspomaganego samobójstwa w Szwajcarii.

82-latek od 2016 roku cierpiał na nieznaną chorobę zwyrodnieniową, która sprawiła, że był przykuty do wózka inwalidzkiego.

Jego żona, Mimi Fleischman, potwierdziła śmierć męża w poście na Facebooku.

"Chciałam dać wam znać, że Mark odszedł dzielnie i spokojnie" - napisała.

Fleischman ujawnił wcześniej swoje plany podróży do kliniki Dignitas w pobliżu Zurychu, aby zakończyć swoje życie.

"Chcę być pewny, że podejmuję decyzję za siebie" - powiedział wtedy magazynowi New York Post.

"Musiałem dostarczyć notarialne oświadczenie, stwierdzające, że chcę umrzeć. Następnie udać się do psychiatry by potwierdził, że jestem zdrowy na umyśle" - opowiadał.

