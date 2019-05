Mario Szaban wraca: Posłuchaj singla "Wyprowadzam się z siebie"

Mario Szaban, półfinalista dziewiątej edycji "The Voice of Poland", powrócił z nowym singlem "Wyprowadzam się z siebie".

Mario Szaban zaprezentował pierwszy singel po "The Voice of Poland" /Adam Bijak /materiały prasowe

Mario Szaban podczas przesłuchań w ciemno do programu "The Voice of Poland" wykonał utwór "Home" Michaela Buble i odwrócił wszystkie fotele. Szybko okazało się, że Szabana znają m.in. przez Grzegorza Hyżego i Piotra Cugowskiego.

"Ja słuchałem tego pana 8 lat temu, kiedy zaczynałem śpiewać i grać, naprawdę!" - przyznał Grzegorz Hyży.

Piotr Cugowski nie krył zaskoczenia, gdy dowiedział się, że przed laty występował z wokalistą w duecie, po czym dodał: "Ja zaniemówiłem. Co ja mogę powiedzieć? Nie mam tutaj nic do dodania, to jest po prostu kompletny występ. Chciałbym z tobą pomuzykować".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marius Szaban i Sebastian Wojtczak w "The Voice of Poland. Podsumownie bitwy TVP

Trenerzy poznali Szabana, gdyż na przełomie XX i XXI wieku muzyk cieszył się całkiem dużą popularnością w naszym kraju. Wydał płytę, a z singlem "Jak natchnieni" wystąpił podczas Debiutów na Festiwalu w Opolu w 2007 roku.

Podczas drugiej płyty pracował z cenionymi producentami ze Stanów Zjednoczonych (Steve Dorff, Rob Hoffman, Terri Bjerre), co ostatecznie nie okazało się zbyt dobrą decyzją. Album nigdy się nie ukazał, a Szaban popadł w długi, co doprowadziło go do depresji i wyjazdu za chlebem na Wyspy.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mario Szaban Jak natchnieni

Po wszystkich zawirowaniach wokalista dotarł do "The Voice of Poland", aby odbudować swoją pozycję i bezsprzecznie mu się to udało. Muzyk przypomniał o sobie szerszej publiczności i dotarł aż do półfinałowego odcinka show.

Teraz do sieci trafił nowy singel Szabana pt. "Wyprowadzam się z siebie". Muzykę do piosenki skomponował sam Szaban, a tekst stworzył Rafał Bryndal.

W nagraniach artystę wsparli Piotr Żaczek (bas) i Kuba Chmielarski (gitara).

Posłuchaj piosenki "Wyprowadzam się z siebie":