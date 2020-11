Marika szuka pracy, by nagrać nową płytę. "Nie gwiazdorzę"

W ostatnim czasie wokalistka Marika skupiła się głównie na swoim życiu prywatnym - urodziła bliźnięta. Teraz była współprowadząca "The Voice of Poland" (lata 2013-2014) szykuje powrót do muzyki.

Marika chce zarobić na nagranie nowej płyty /Karol Makurat / Reporter

Dorobek Marty Mariki Kosakowskiej obejmuje cztery studyjne płyty oraz koncertowe wydawnictwo "Chili Zet Live Session" (2013).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marika Moje serce

W październiku 2015 r. wydała ostatni album zatytułowany jej imieniem i nazwiskiem.

Początki muzyczne wokalistki związane są głównie ze sceną dancehall, reggae i hip hop. Współpracowała wtedy z m.in. Abradabem, Lilu, Juniorem Stressem, Pablopavo i Ludzikami, De Mono i Maleo Reggae Rockers (przy projektach "Morowe Panny", "Panny wyklęte" i "Panny wyklęte: wygnane vol. 1").

W 2018 r. wypuściła odświeżoną wersję swojego przeboju "Moje serce" - pod tytułem "Moje serce 2k18", ale tamten rok to głównie zmiany w życiu prywatnym (na świat przyszły bliźnięta z jej małżeństwa z Pawłem Nowakiem). W maju 2020 r. pojawił się singel "Jak na moje oko" nagrany we współpracy z Kubą Karasiem z The Dumplings.

Clip Marika Jak na moje oko (Prod. Kuba Karaś)

Teraz wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów zapowiedziała powrót do muzyki. Z tej okazji na swoim profilu na Facebooku zamieściła ogłoszenie, że szuka pracy.



"Nowa płyta? Napisana. Żeby ją nagrać muszę zainwestować kilkadziesiąt tysięcy. Chcę je zarobić ERGO: szukam pracy (etat /pół etatu). W kulturze - byłoby cudownie, ale czasy są, jakie są i nie będe wybrzydzać. Mógłby to być także zupełnie inny sektor. Jestem magistrem filologii polskiej po jednolitych studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dobrze i szybko piszę, redaguję, myślę twórczo, umiem koordynować proces produkcyjny (książka, video, album, sesja foto, koncert, program radiowy), potrafię kierować biurem prasowym i sekretariatem" - reklamuje się Marika.

"Jestem odpowiedzialna, mam szacunek do ludzi i dedlajnów, biegły angielski, prawo jazdy, obsługę programów i internetu, umiem pracować w zespole. Mam 40 lat, mieszkam w Warszawie, mam dwoje dzieci. Nie gwiazdorzę" - dodała.

Przystanek Woodstock 2014: Marika & SpokoArmia - 2 sierpnia 2014 r. 1 / 5 fot. Damian Mękal Źródło: WOŚP udostępnij

Do czasu znalezienia etatowej pracy Marika chce pracować online, robiąc audycje muzyczne i koncerty interaktywne.



Clip Marika Idę

