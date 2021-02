Mariah Carey została pozwana przez siostrę za to, jak opisała ją w swojej biografii

We wrześniu 2020 r. na rynku ukazała się autobiografia Mariah Carey pt. „The Meaning of Mariah Carey”. Ta publikacja doprowadziła do szału jej starszą siostrę Alison, którą piosenkarka oskarżyła o to, że m.in. podawała jej valium i namawiała do prostytucji. Kobieta pozwała ją za rzekome kłamstwa i domaga się 1,25 mln dolarów zadośćuczynienia.

Mariah Carey wydała swoją biografię /Dia Dipasupil /Getty Images

59-letnia Alison Carey zarzuciła siostrze, że ta pisząc autobiografię zmyśliła wiele historii, by zwiększyć sprzedaż książki. Kobieta twierdzi, że pamiętniki gwiazdy wywołały w niej "ogromne cierpienie emocjonalne" i że została publicznie poniżona przez Mariah.

Reklama

Zarzucając jej "okrutne" kłamstwa, złożyła przeciwko swojej siostrze sprawę w nowojorskim sądzie. Wcześniej oferowała prawnikom Mariah polubowne rozwiązanie sporu, ale nie otrzymała z ich strony żadnej odpowiedzi. Alison pozwała siostrę na 1,25 mln dolarów. Jako że ma problemy finansowe, poszła do sądu bez adwokata.

W swojej książce Mariah twierdzi, że kiedy miała 12 lat, wówczas 20-letnia Alison odurzyła ją valium i próbowała wepchnąć ją w ramiona starszego mężczyzny, który miał broń. Piosenkarka wspomina również, że siostra rzuciła w nią kubkiem z gorącą herbatę, przez co doznała oparzeń trzeciego stopnia.

Alison nie może zrozumieć, jak siostra mogła być wobec niej tak bezduszna, pisząc te "sfabrykowane historie", wiedząc, w jak trudnej już wcześniej była sytuacji. Alison zmaga się bowiem z alkoholizmem, jest też nosicielką wirusa HIV. Cierpi na depresję i syndrom stresu pourazowego, co jest pokłosiem traumatycznego dzieciństwa.

Mariah Carey obchodzi 50. (?) urodziny 1 / 11 Na świat przyszła w Huntington, w USA. Jej ojciec miał wenezuelskie korzenie, matka natomiast - irlandzkie. Źródło: Getty Images Autor: Deborah Feingold udostępnij

Alison wyznała, że za zgodą swojej matki, Patrici Carey, była wykorzystywana seksualnie przez obcych mężczyzn podczas "satanistycznych praktyk". Teraz także i ze swoją matką toczy batalię sądową, domagając się od niej odszkodowania.

Mariah Carey świętuje 25-lecie "All I Want For Christmas Is You" 1 / 10 W 1994 roku Carey wydała album "Merry Christmas", na którym znalazły się tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach oraz autorskie piosenki wokalistki. Źródło: East News Autor: Anthony Behar/Sipa USA/East News udostępnij