Maria Tyszkiewicz z pozytywnym wynikiem na koronawirusa. "Korona spadła mi z głowy"

Maria Tyszkiewicz to polska aktorka, wokalistka i autorka tekstów. Od wielu lat związana jest z Teatrem Studio Buffo, w którym występowała m.in. w musicalu "Metro". W 2016 roku zaproszono ją do udziału w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo", który ostatecznie wokalistka wygrała, wcielając się się w trakcie kolejnych odcinków m.in. w Michała Szpaka i Dodę.

Na początku czerwca 2020 r. światło dzienne ujrzał jej debiutancki album "Ufam sobie", który stworzyła z cenionymi producentami i tekściarzami. Promowały go utwory "Miasto", "Chodź", "Deszcz" i "Let Me In".

Z najnowszego wpisu na Instagramie dowiadujemy się, że u wokalistki wykryto koronawirusa.

"Cytując wielką uczoną, Cardi B: 'Coronaviiiiirus, I'm tellin u, shit is reaaaal!'" - napisała, dodając m.in. hasztag "koronaspadłamizgłowy", uspokajając jednocześnie fanów, że wszystko u niej w porządku.

