Maria Tyszkiewicz w duecie ze zwycięzcą francuskiego "The Voice". Zobacz klip "Let Me In"

Debiutancka płyta Marii Tyszkiewicz została zapowiedziana na wiosnę 2020 roku. Oprócz znanych już utworów "Ufam sobie", "Chodź" oraz "Deszcz" znajdzie się na niej najnowszy singel pt. "Let Me In". Marii towarzyszy w nim Pierre Danaë, finalista francuskiego "The Voice".

Maria Tyszkiewicz wydała kolejny utwór /Tomasz Zukowski / East News

Maria Tyszkiewicz to wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", na na swoim koncie ma już trzy utwory - "Ufam sobie", "Chodź" oraz "Deszcz" - stworzone przy współpracy z cenionymi producentami i autorami tekstów takimi jak Jeremiasz Hendzel, Michał "Mamut" Sarapata, Arek Sitarz z Rasmentalism (znany też jako Ras), czy Wishlake.

Z tym ostatnim pracowała także nad singlem "Let Me In", w którym gościnnie pojawia się Pierre Danaë, finalista ósmej edycji francuskiego "The Voice", która odbyła się w 2019 roku. Wspólnie z nim Maria napisała również tekst do tej piosenki.

Pierre Danaë zachwycił jurorów programu wykonaniem piosenki "Wicked Game" Chrisa Isaaka, którą zaśpiewał podczas przesłuchań w ciemno. Odwrócił wtedy wszystkie cztery fotele. Ostatecznie doszedł do półfinału ósmej edycji, w którym popisał się interpretacją utworu "The Scientist" zespołu Coldplay. Zaraz po programie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistów we Francji. Zdobyta popularność pozwoliła mu na odwiedzenie ze swoją twórczością niemal całego świata.

Koncertował m.in. w Wielkiej Brytanii, w Belgii, we Włoszech, a nawet w Maroku, gdzie swoimi występami uświetnił prestiżowe pokazy mody.