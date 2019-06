Maria Tyszkiewicz debiutuje. Posłuchaj singla "Ufam sobie"

Znana z Teatru Studio Buffo oraz programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Maria Tyszkiewicz zaprezentowała debiutancki singel. "Ufam sobie" to zwiastun pierwszej płyty aktorki, która ukaże się w wytwórni Fonobo.

Maria Tyszkiewicz

Maria Tyszkiewicz to wokalistka i aktorka na co dzień związana z warszawskim Teatrem Studio Buffo. Gra tam we wszystkich spektaklach, w tym m.in. główną rolę w musicalu "Romeo i Julia".

Aktorka zwyciężyła w szóstej edycji telewizyjnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jej występy jako Michał Szpak (1,4 mln wyświetleń na Youtube), Edyta Górniak (2,1 mln), Rihanna (3,3 mln) oraz Doda (4,8 mln), podbiły sieć.

Wcześniej Maria pracowała na planach takich programów jak "Przebojowa Noc" oraz "Jaka to melodia".

Tyszkiewicz jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, potrafi śpiewać altem, sopranem i mezzosopranem.



W 2019 roku nawiązała współpracę z wytwórnią muzyczną Fonobo i rozpoczęła pracę nad solowym materiałem. Jej debiutancki singel nosi tytuł "Ufam sobie".

Przy tym utworze współpracowała z Wishlake'iem, kompozytorem i producentem. Utwór powstał pod wpływem wielu inspiracji, które towarzyszą Marii na co dzień, a o których jeszcze głośno nie mówiła.



"Jestem szalenie podekscytowana swoim debiutem fonograficznym. Przez wiele lat pracy na scenie teatru i udział w programach rozrywkowych powoli wzbierała we mnie coraz większą ciekawość, jakby to mogło wyglądać. Cały czas zbierałam doświadczenia, które aktualnie wykorzystuję przy pracy nad płytą. Z jednej strony odczuwam lekki stres i zastanawiam się jak na ten utwór zareagują odbiorcy, ale z drugiej - nie mogę doczekać się ich opinii. Praca nad solowym materiałem jest niesamowicie inspirująca. Cały czas zaskakuje mnie wiele rzeczy w sobie samej, otwieram się na ciekawą muzykę i na nieznane dotąd brzmienia mojego głosu. Super, że będę mogła przekazać trochę więcej siebie niż do tej pory" - mówi Maria Tyszkiewicz.

Maria Tyszkiewicz