Maria Niklińska wróciła z nową piosenką. Posłuchaj "Pomiędzy nami"

Tym razem Niklińska nagrała piosenkę, której bliżej do klimatów rockowych i alternatywnych. "'Pomiędzy nami' opowiada o relacji z drugą osobą, radzeniu sobie z chłodem, samotnością czy burzliwym związkiem, ale też odkrywaniem samego siebie" - czytamy w zapowiedzi.

Piosenkarka przyznaje, że "podobno podczas bycia z drugą osobą, dowiadujemy się najwięcej.. o sobie. O tym, czego chcemy, czego się boimy, o czym marzymy. Nieprzypadkowo mówi się, że druga strona może być naszym lustrem. A to wszystko co nas irytuje, drażni czy niepokoi to nasze własne fobie czy lęki.

"Moje ulubione frazy to 'pomiędzy nami oddechy miast' - pisząc te słowa myślałam fizycznie o oddechach ludzi spragnionych powietrza, przestrzeni, miłości - szczególnie teraz w czasach pandemii, który pokazał nam tak wiele o nas i naszych relacjach. Niektóre związki przetrwały tę próbę, przy innych okazało się, że 'przymus bycia razem na tej samej przestrzeni pokazał, że naprawdę nie znamy się...'. Dlatego moja kolejna ulubione słowa to: 'nie zapominaj - mało mnie znasz'" - tłumaczy wokalistka.

Do piosenki powstał również teledysk. "W teledysku moja utalentowaną koleżanka, aktorka Teatru Jaracza w Łodzi, Marta Jarczewska wcieliła się kobietę emocjonalną, spragnioną uczuć, ale też taką jasną, niewinną stronę naszej osobowości. Ja z kolei jestem tą częścią bardziej mroczną, być może nawet niebezpieczną. Tą, która odkrywa, że słowa 'nie zapominaj, mało mnie znasz' mówi do samej siebie" - opowiada Niklińkska.

Clip Maria Niklińska Pomiędzy Nami

"'Pomiędzy Nami' nawiązuje bardziej do stylistyki rockowej i lat 80. oraz mojego ukochanego Grzegorza Ciechowskiego. Teledysk staraliśmy się utrzymać w takim surowym klimacie, a Warszawa z jej architekturą z lat 50. świetnie się sprawdziła" - stwierdziła.



Maria Niklińska jest aktorką, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie i Circle in the Square Theatre School. Podczas zeszłorocznych "przymusowych" wakacji pandemicznych, jak sama mówi, zrobiła sobie przerwę na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Nominowana do Złotej Kaczki za rolę w "Czarnym" Dominika Matwiejczyka, za piosenkę "Na północy" dostała nagrodę na festiwalu Rockstars w Katowicach.

Od jej debiutanckiej płyty minęło już parę lat i teraz czas na drugą. W tym roku ukaże się drugi album "Marlen".