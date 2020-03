Margaret wznawia karierę w szczytnym celu. "Tworzymy nowy gatunek"

Margaret wróciła na Instagrama i do nagrywania. W ramach współpracy z fundacją Rak'N'Roll wokalistka rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla chorych na nowotwór i zapowiedziała, że gdy suma zostanie uzbierana, pochwali się nowym numerem.

Przypomnijmy, że Margaret krótko po zakończeniu dziesiątej edycji "The Voice of Poland", gdzie była trenerką, zdecydowała się zawiesić karierę.

"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała w tamtym czasie.

- Czuje się wypłukana po tym programie. Na razie muszę wziąć przerwę. Ten program generuje dużo kompromisów, więc zobaczymy, czy będę się na nie godzić - tak komentowała swój udział w show TVP w rozmowie z Interią.



Na początku marca 2020 roku Margaret opublikowała post, w którym zapowiedziała swój powrót i współpracę z fundacją fundacją Rak'N'Roll.

"Wróciłam. Dostałam zaproszenie od fundacji Rak'n'Roll do wzięcia udziału w Rak'n'roll Music. Co to znaczy? Ten mikrofon to zaproszenie dla nas - dla mnie jako artystki i dla was jako słuchaczy do wzięcia udziału i tworzenia nowego gatunku muzycznego, który pomaga przejść przez raka. Jak to działa? Wy wpłacacie pieniądze, ja zamykam się w studiu, robię utwór i razem nadajemy nowy sens muzyce. Wpłacajcie, bo cel jest szczytny, a akcja bardzo fajna" - napisała na Instagramie.



W mediach społecznościowych Margaret ruszyła zbiórka pieniędzy. Celem jest zdobycie 100 tysięcy złotych.

"Dzięki Rak'n'Roll Music nadajemy nowego sensu muzyce i pokazujemy, jak wyjątkowo może wyglądać pomoc dla osób chorych onkologicznie. Może być wspólnie, radośnie i głośno! Jesteśmy zachwyceni, że dołączyła do nas Margaret - teraz liczymy na kolejnych muzyków i na Was wszystkich! Stwórzcie z nami Rak'n'Roll Music!" - stwierdził natomiast Łukasz Kościuczuk z fundacji Rak'N'Roll.

Przypomnijmy, że dyskografię Margaret zamyka album "Gaja Hornby" z 2019 roku. Wokalistka niedawno ogłosiła, że ze swoim partnerem KaCeZetem zakłada własną wytwórnię.