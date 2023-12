Marek Sierocki jednak zostaje w TVP? Zaskakujący obrót sprawy

Jako pierwszy o zwolnieniu Marka Sierockiego poinformował Jacek Gądek z gazeta.pl. "Nieoficjalnie: dziennikarz muzyczny Marek Sierocki zwolniony z Teleexpressu. Można powiedzieć, że to jedna z legend tego programu - jedyna, która pracowała w nim także w czasie rządów PiS. Nowe szefostwo rozwiązało z nim umowę o pracę. Zasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych" - głosił post na portalu X.



Informacje te niemal od razu w rozmowie z Onetem potwierdził sam dziennikarz. "Na pewno sobie odpocznę, nie mam na razie żadnych planów" - stwierdzał też krótko w rozmowie z "Faktem". Dodał również, że ma zamiar skupić się teraz na radiu.



Miłośnicy dziennikarza będą mogli więc nadal słuchać go w radiu "Plus" i audycjach: od poniedziałku do piątku w południe prowadzi "Przebojową Pocztę Marka Sierockiego", a w piątki i w soboty od godziny 20 "Prywatkę z Markiem Sierockim". Natomiast w niedzielę od godziny 15 można w eterze usłyszeć jego "Muzyczny Alfabet".

Marek Sierocki jednak zostaje w TVP?

Jak podały Wirtualne Media, Marek Sierocki jednak nie został zwolniony z telewizji.

"Rozmawialiśmy, jesteśmy umówieni na spotkanie zaraz po Nowym Roku. Potencjał i ogromne doświadczenie redaktora Sierockiego na pewno zostanie w telewizji publicznej wykorzystane" - powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

Kim jest Marek Sierocki?

Marek Sierocki to dziennikarz muzyczny, który swój debiut telewizyjny zaliczył jeszcze w latach 80. Kierował Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu i redakcją rozrywki Telewizji Polskiej. Sierocki najczęściej kojarzony jest z programem Teleexpress, w którym od ponad 30 lat pełni rolę eksperta. W marcu 2021 zastąpił Artura Orzecha w roli konferansjera w "Szansie na Sukces". Od 2021 roku zaczął również komentować w duecie z Aleksandrem Sikorą konkursy piosenki Eurowizji. Prowadził też program "Sierocki na sobotę". W 2020 roku był mianowany dyrektorem artystycznym Festiwalu w Opolu. Współpracował również z VOX FM, Polo TV i Radiem Plus.

W 2013 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi "za zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej" przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.