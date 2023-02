Wokalista grupy TSA pojawi się w jednej ze scen serialu "Korona Królów. Jagiellonowie", który zostanie wyemitowany w przyszły poniedziałek. Wcieli się w barda, który śpiewa w karczmie. "To prześmiewcza piosenka, bardzo frywolna, nie wiem czy kiedykolwiek śpiewałem frywolniejszą" - zapowiada Marek Piekarczyk .

"Scena w karczmie i nasza historia to nie tylko machanie szablą i morderstwa i bitwy i ciężka praca, ale tez takie historie miłosne, frywolne... Jakieś żarciki, sytuacje w knajpie. To właśnie miało miejsce" - mówi wokalista.

Reklama

Zdjęcie Marek Piekarczyk w serialu "Korona Królów. Jagiellonowie" / materiały prasowe / materiały prasowe

Dla jurora "The Voice of Poland" było to nie lada wyzwanie - do tego stopnia, że musiał zastąpić go profesjonalny muzyk-harfista. "Próbowałem grać na lirze, ale to nie jest takie łatwe, właściwie markowałem. Za mną stał harfista, który wygrywał. Mam nadzieję, że nikogo nie zdenerwuje to, co robiłem. Starałem się szanować instrument" - opowiada o nagrywaniu odcinka.

Kim jest Marek Piekarczyk?

Marek Piekarczyk, wokalista TSA od 1981 roku, karierę muzyczną zaczynał w zespołach: Biała 21. i Sektor A. W swoim dorobku ma także role teatralne (m.in. główną w "Jesus Christ Superstar" w Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz występy na różnych festiwalach, np. Tyskim Festiwalu Muzycznym im. Ryśka Riedla "Ku Przestrodze". Mieszka w Bochni i jest wegetarianinem.

Grupa TSA, uważana za prekursorów heavy metalu w Polsce, powstała w 1979 roku. Wielkim sukcesem okazał się występ muzyków w Jarocinie oraz albumy: "Live" i "TSA". Później grupa rozstała się, by w 2001 roku wznowić działalność. W tym samym czasie Marek Piekarczyk zaangażował się w działalność na rzecz projektu "Dom Muzyki", który związany był z budową Domu Muzyki dla Niepełnosprawnych Artystów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poruszający występ w "The Voice of Poland". Marek Piekarczyk we łzach TVP

Trzy lata później ukazała się kolejna płyta TSA zatytułowana "Proceder", zaś w 2007 wokalista wziął udział w projekcie Yugopolis, gdzie zaśpiewał piosenki: "Czy pamiętasz?" i "Gdzie jest nasza miłość?".

Pod koniec października 2009 roku do sklepów trafiła płyta "Żródło", na której znalazły się specjalnie wyselekcjonowane utwory, wybrane według swoistego klucza. Nieco już zapomniane, które w latach 60. I 70. były wielkimi przebojami. Według motta "Kto ma dostęp do źródła nie czerpie z kałuży" artysta zaproponował powrót do muzycznych korzeni, jednocześnie przeciwstawiając się fali wszechogarniającej tandety w muzyce rozrywkowej.

Wideo DOC. & MAREK PIEKARCZYK "GDZIE JEST NASZA MIŁOŚĆ"

Na krążku znalazły się utwory z repertuaru między innymi grupy Test, Krzysztofa Klenczona, Skaldów, Niebiesko-Czarnych czy dziś już zapomnianych Michaja Burano, Klanu. Od strony produkcyjnej nad wszystkim czuwał Tomasz Bonarowski (Myslovitz, O.N.A., Yugopolis).

W ostatnich latach pojawia się jako juror i trener w programie TVP "The Voice of Poland". Występuje również na okazjonalnych koncertach kolędowych oraz patriotycznych.