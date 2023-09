Piosenka "Inny nie będę" zapowiada debiutancki album Marka Kaliszuka. W ten sposób odpowiada na często zadawane mu pytania: Jesteś bardziej aktorem, czy wokalistą? Może się zdecydujesz?

Dotąd cały czas tłumaczył, że nie widzi powodu, żeby rezygnować z żadnego ze swoich wcieleń, skoro w obu czuje się dobrze. "Wydaje mi się, że kiedy śpiewam, to brzmię zdecydowanie, jak wokalista, a nie śpiewający aktor. Za to na scenie i przed kamerą gram, jak wykształcony aktor" - odpowiadał.

Utwór "Inny nie będę" podsumowuje jego dotychczasową drogę artystyczną i jest jednocześnie deklaracją na przyszłość. To symbol wiary we własne możliwości, ale również dowód asertywności, determinacji i konsekwencji.

Piosence towarzyszy wideo, które wyraźnie pokazuje, że Marek Kaliszuk czuje się znakomicie w różnych wcieleniach, które jako aktor od lat kreuje na scenicznych deskach, nierzadko z przymrużeniem oka. Jednocześnie pokazuje siebie jako artystę estradowego i wokalistę. Za reżyserię klipu odpowiada Bartosz Podkowiński, a autorem scenariusza jest sam Marek Kaliszuk.

Clip Marek Kaliszuk INNY NIE BĘDĘ

Autorami utworu "Inny nie będę" są Marek Kaliszuk (tekst) i Marcin Kindla (muzyka, produkcja).

Debiutancki album zawierać będzie 14 piosenek utrzymanych w stylistyce nowoczesnej muzyki pop z elementami klubowej elektroniki. W połowie są to piosenki już obecne w przestrzeni cyfrowej, w połowie premierowe.

Przypomnijmy, że Marek Kaliszuk jest zwycięzcą drugiej edycji popularnego programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (2014). W 2019 r. pojawił się też jako juror w innym show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now". 43-latek ma na koncie rolę w teledysku "Wszystkiego na raz" Libera i Natalii Szroeder.