Marek Kaliszuk i osobisty teledysk "KaWe". Hołd dla zmarłej aktorki Katarzyny Weredyńskiej

Śpiewający aktor, zwycięzca drugiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" Marek Kaliszuk zaprezentował osobisty singel "KaWe". W balladzie opowiedział dramatyczną historię z 2008 r., gdy w wyniku zatrucia czadem zmarła jego przyjaciółka, aktorka Katarzyna Weredyńska.

Marek Kaliszuk prezentuje osobisty singel AKPA

Katarzyna Weredyńska w 2002 r. ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. W dorobku miała już wówczas m.in. I Nagrodę na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie. Występowała m.in. w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Zmarła 29 maja 2008 r. w Krakowie w wieku 29 lat.

"Przez prawie dwa lata nie potrafiłem się otrząsnąć po stracie Kasi. Byliśmy sobie bardzo bliscy. Poznaliśmy się kilka lat wcześniej w Gliwicach podczas pracy nad musicalem 'Footloose', w którym graliśmy parę głównych bohaterów. W pamięci widzę Kasię jako pełną życia, pogodną, ciepłą, piękną dziewczynę z błyskiem w oku. Jako aktorka, zaczynała spełniać swoje zawodowe marzenia i właśnie wtedy, na kilka dni przed jej trzydziestymi urodzinami, zdarzył się wypadek..." - wspomina Marek Kaliszuk.

"Przez wiele miesięcy szukałem sposobu na pogodzenie się z tym, co się stało. Po blisko dwóch latach napisałem tekst 'KaWe'. Następnie powstała muzyka i nagrałem wersję demo tej piosenki. Dopiero wówczas uwolniłem się od złości, żalu, tęsknoty i dręczących pytań... Był to rodzaj oczyszczenia, którego bardzo potrzebowałem. Myślę, że każdy kto kiedykolwiek stracił bliską osobę, doskonale wie o czym mówię" - dodaje śpiewający aktor.

Po ponad 10 latach piosenka doczekała się ostatecznej wersji studyjnej i oficjalnej premiery. Za brzmienie utworu odpowiada Michał Pietrzak, producent przebojów m.in. Roksany Węgiel, Marcina Sójki, czy Natalii Zastępy. W piosence pojawia się zaskakująca sopranowa wokaliza, którą zaśpiewał... Marek.

Utwór "KaWe" znajdzie się na debiutanckiej płycie laureata drugiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" (premiera w 2021 r.). W 2019 r. 40-letni wokalista i aktor pojawił się też jako juror w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".