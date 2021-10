Marcin Najman we wspólnym utworze z synem Edyty Górniak. Zobacz teledysk do "Powrót MMA-VIP"

Marcin Najman zaprezentował teledysk zapowiadający trzecią galę jego federacji organizującej walki typu freak-fight. W "Powrót MMA-VIP" rapuje sam Najman, a produkcją kawałka zajął się Allan Krupa, syn legendarnej polskiej piosenkarki Edyty Górniak.

Marcin Najman i Allan Krupa - "Powrót MMA-VIP". Zobacz teledysk!

To nie pierwsza rapowa propozycja Najmana. Wcześniej mogliśmy usłyszeć go w utworze "Wjazd MMA-VIP 2", który... był zapowiedzią poprzedniej gali prowadzonej przez niego federacji. Czy to już nowa tradycja?



Clip Marcin Najman Powrót MMA-VIP

W najnowszym dziele sportowca, "Powrót MMA-VIP", Marcin Najman rapuje: "To jest ten moment, to jest ten czas. Wkrótce w klatce zobaczysz nas".



W trwającym nieco ponad 2,5 minuty utworze w zasadzie pojawia się kilka powtarzanych przez Najmana wersów.



"Wszystkiego się dowiesz, jak kupisz pay per view" - zachęca do wykupienia dostępu do gali Najman. W teledysku oprócz fragmentów walk pięściarza, pojawiły się ujęcia, w których Marcin Najman wykonuje piosenkę w towarzystwie skąpo ubranych Pań.



Internauci są bezlitości wobec tego dzieła. "Zbliżamy się do końca świata", "Cyrkowiec w akcji", "Ale kicz" - czytamy w komentarzach pod teledyskiem.