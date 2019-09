Mans Zelmerlow wziął ślub. Kto jest wybranką zwycięzcy Eurowizji?

Laureat Eurowizji z 2015 roku, Mans Zelmerlow, stanął na ślubnym kobiercu. Szwedzki wokalista poślubił swoją partnerkę Ciarę Janson.

Mans Zelmerlow wziął ślub /Getty Images

Mans Zelmerlow należy do tych gwiazd, które chronią swoją prywatność i nie zdradzają wiele mediom i fanom. Tym razem jednak wokalista za pośrednictwem Instagrama pochwalił się, że wziął ślub.



Żoną Szweda została aktorka Ciara Janson. Para zaręczyła się w 2017 roku. Rok później przyszedł na świat ich synek Albert Ossian.



Ceremonia odbyła się w Chorwacji, czyli w kraju, w którym doszło do oświadczyn. Zobacz zdjęcie pary młodej:



Zdjęcie Ciara Janson i Mans Zelmerlow podczas ceremonii ślubnej / Matija Habljak/PIXSELL / Agencja FORUM

Mans Zelmerlow to szwedzki piosenkarz, tancerz oraz prezenter telewizyjny.



Po ogromnym sukcesie w szwedzkim "Idolu" oraz później w "Let’s Dance", Mans piął się po szczeblach kariery, występując w największych salach koncertowych w Szwecji. Polskiej publiczności dał się poznać w 2008 roku występując podczas sopockiego festiwalu.

Międzynarodową sławę zdobył w 2015 roku, wygrywając konkurs Eurowizji piosenką "Heroes", która w ślad za sukcesem festiwalowym, szturmem podpiła stacje radiowe nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Po sukcesie "Heroes" muzyczny świat stał dla Mansa otworem.

Clip Mans Zelmerlow Heroes

Swój ostatni studyjny album "Chameleon" Mans Zelmerlow wydał w 2016 roku. Stworzył go we współpracy z międzynarodowej sławy tekściarzami ze studia Petera Gabriela, Real World. Promujący nową płytę singel "Fire in the Rain" stał się kolejnym ogromnym sukcesem szwedzkiego piosenkarza i w Polsce pokrył się złotem.