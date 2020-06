Małgorzata Ostrowska choruje na boreliozę. Zaskakujące wyznanie wokalistki

Podczas pandemii koronawirusa zamrożeniu uległa też m.in. branża muzyczna. Jak wielu innych wykonawców Małgorzata Ostrowska wpuściła internautów do swojego domu, opowiadając i pokazując, co robi w tym czasie.

Małgorzata Ostrowska zdradziła, że choruje na boreliozę /Artur Zawadzki / Reporter

Do tej pory Małgorzata Ostrowska raczej chroniła swoją prywatność, skupiając się na pokazywaniu swojej twórczości.

Podczas pandemii koronawirusa dzieliła się z fanami filmikami na Facebooku pod hasłem "W co się bawić w czasie zarazy?". Dzięki temu internauci mogli zobaczyć m.in., jak wokalistka gotuje i jak dba o swój ogród.

"Nuda, nuda, pandemiczna nuda. Ja już jestem tak zamrożona jak sopel lodu. Hibernatus to przy mnie jest pikuś. Mrożę się, mrożę i czekam. Na szczęście jest jeszcze ten mój kochany ogród..." - opowiada Ostrowska na jednym z ostatnich filmików.

Podczas prezentowania ogrodu wokalistka zdecydowała się na osobiste wyznanie - okazało się, że od lat choruje na boreliozę, chorobę najczęściej wywołaną przez ukłucie kleszcza.

"Ja w tym moim pięknym ogrodzie swego czasu przyjęłam na siebie kilkadziesiąt kleszczy w jednym roku, co zaobfitowało 'cudowną' boreliozą. W związku z tym w tej chwili już pokornie koszę trawę jak tylko urośnie. Myślę, że do wszystkich trendów niezwykle ważnych i ekologicznych należy podchodzić z rozsądkiem, co czynię... Idę więc odpalić moją kosiarkę!" - opowiedziała Ostrowska.

Borelioza może wywołać przewlekłe zapalenie stawów i powikłania neurologiczne.

W ostatnim czasie Małgorzata Ostrowska wraz z innymi gwiazdami polskiej sceny (m.in. Roksana Węgiel, Patrycja Markowska, Urszula, Andrzej Krzywy, Artur Gadowski, Grzegorz Kupczyk) wzięła udział w nagraniu piosenki "Razem". To część projektu "Razem Robimy Dobro".

W listopadzie 2019 r. po 12 latach przerwy pojawiła się nowa studyjna płyta Ostrowskiej - "Na świecie nie ma pustych miejsc".



