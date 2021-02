Malamorte po nagraniach (nowa płyta "Mass Cult Suicide")

Heavymetalowy projekt Malamorte z Włoch wyda w kwietniu nowy longplay.

Reklama

Malamorte to projekt Lorda Vampyra /materiały prasowe

"Mass Cult Suicide" to piąty album Malamorte.

Reklama

Trafi do sprzedaży 4 kwietnia pod banderą Moribund Records z USA.

Warstwę konceptualną nowego materiału rzymskiego projektu oparto na historii Jima Jonesa i jego fanatycznych wyznawców religijnych z apokaliptycznej seksty Świątynia Ludu, oraz ich zgubnej komunie w osadzie Jonestown w Gujanie, gdzie w 1978 roku doszło do zbiorowego samobójstwa, a w dużym stopniu zaplanowanego masowego morderstwa 909 osób, stąd także i tytuł płyty.

Z nową kompozycją "The New Messiah" Malamorte możecie się zapoznać poniżej:

Wideo MALAMORTE "The New Messiah" 2021

Oto lista utworów albumu "Mass Cult Suicide":

1. "The New Messiah"

2. "Apocalyptic Visions"

3. "Revered"

4. "Slaves Of God"

5. "They Are Watching Us"

6. "The Temple"

7. "Mass Cult Suicide"

8. "Witch".