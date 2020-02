Mahavatar: Szymon Maria Rapacz nie żyje. Przyjaciele organizują zbiórkę na sprowadzenie urny do Polski

W wieku 49 lat zmarł Szymon Maria Rapacz, pochodzący z Krakowa basista metalowej grupy Mahavatar z Nowego Jorku.

Szymon Maria Rapacz zmarł nagle w niedzielę, 9 lutego, na Manhattanie, przegrywając walkę z ciężką chorobą. Miał 49 lat.

Urodzony w Krakowie basista grupy Mahavatar niemal całe swoje dorosłe życie spędził w USA. Poza występami w macierzystej formacji, był też cenionym muzykiem sesyjnym.



Z łączącą progresywny metal z industrialem i thrash metalem zespołem Mahavatar nagrał dwie płyty: "Go With the NO!" (2005) i "From the Sun, the Rain, the Wind, the Soil" (2006). Razem z nim wystąpił przed wielotysięczną publicznością Przystanku Woodstock 2007.

Po śmierci muzyka jego przyjaciele rozpoczęli internetową zbiórkę, by zorganizować transport prochów do Polski.



"Marzeniem Szymona był powrót w przyszłości do rodzinnego Krakowa, gdzie mieszkają jego mama i siostra. Tego planu nie zdążył jednak zrealizować za życia. Pomóżmy jednak, aby szczątki Szymona mogły powrócić do Polski po śmierci, gdyż na urnę z jego prochami czeka najbliższa rodzina, której nie stać na samodzielne opłacenie kosztów pogrzebu i transportu. Pieniądze zebrane w tym miejscu pozwolą na pokrycie kosztów kremacji, uroczystości pogrzebowej w Nowym Jorku, transportu urny z prochami do Polski i związanych z tym kosztów administracyjnych. Ewentualna nadwyżka zostanie przekazana rodzinie i będzie wsparciem w zorganizowaniu pogrzebu w Polsce" - czytamy.