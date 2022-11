Maharaja i ich przerażające opowieści na nowym materiale "Aviarium"

Materiał "Aviarium" nagrano w studiu Encore w Dayton w stanie Ohio, skąd pochodzi Maharaja. Nagrania odbyły się pod kierownictwem Shauna O' Shaughnessy'ego. Okładkę zaprojektował Nicholas Schukay.

"Album ten to zdecydowany krok w nowym kierunku, ku bardziej agresywnemu brzmieniu. Co do tematyki i tekstów, opowiadamy o naszym mieście - Dayton w Ohio. Płyta, której źródłem inspiracji były prawdziwe zdarzenia, jak i własne spostrzeżenia, porusza kwestie narkomanii, zabójstw, policyjnej przemocy oraz skutków życia w niespokojnym, przygnębiającym miejscu. Pod względem brzmieniowym, zależało nam na odzwierciedleniu znaczenia i intensywności tych elementów: śmierci, histerii, tragedii i przemocy. Każdy utwór to osobna historia, prawdziwa i przerażająca" - wyjaśniają muzycy Maharaja.

"Hopeless", "Soulless", "Lifeless" i "Ballad Of The Flightless Bird" - to tytuły utworów, które usłyszymy na trwającym niespełna 25 minut "Aviarium".



Album będzie mieć swą premierę 2 grudnia nakładem Seeing Red Records z Cleveland w Ohio.



"Kali Yuga", debiutancki longplay tria Maharaja, trafił na rynek w 2017 roku sumptem zespołu.

Nowego utworu "Soulless" Maharaja możecie posłuchać poniżej: