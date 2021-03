Magdalena Narożna wróci do starej pracy? "Może to już czas"

Skutki pandemii koronawirusa odczuwalne są w niemal każdej branży, również artystycznej. Wypowiedziała się na ten temat między innymi Magdalena Narożna. Zdradziła, że ma "plan b".

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



"To jest fantastyczna przygoda i cieszę się ogromnie, że miałam okazję wziąć w tym udział. Myślę, że te przyjaźnie, które my zawiązaliśmy tutaj na planie będą niekończące, także to jest ogromne wynagrodzenie za to wszystko" - mówiła.

Niestety w związku z pandemią koronawirusa nie może koncertować, a tym samym - nie zarabia. "Każdy przeżywa to bardzo ciężko. To spadło z nieba, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd i najgorsze, że nie wiadomo ile to potrwa. Już człowiek ma nadzieję, idzie wiosna, lato, że w końcu wróci coś do normy, a tu kolejne niespodzianki i kolejne niewiadome" - komentowała w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

"Jeżeli chodzi o nasz zawód to jest ciężko, ja w tym momencie nawet jakbym miała się przebranżowić, to nawet nie wiem, w którą stronę' - dodała. Później jednak zdradziła, że ma alternatywne wyjście.



"Nie wiem co będzie jak nagramy ostatni odcinek programu twoja Twarz Brzmi Znajomo. Nie wiem co będzie, jeżeli nie ruszy się branża, to jest jedna wielka niewiadoma. Być może trzeba będzie pomyśleć o planie b, być może wrócę do zawodu higienistki stomatologicznej. Może to ten czas?" - zastanawiała się. Przed rozpoczęciem kariery muzycznej pracowała, zgodnie ze swoim wykształceniem, jako higienistka stomatologiczna w państwowym, a później prywatnym gabinecie.