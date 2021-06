Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, poinformowała na swoim Instagramie, że przyjęła szczepionkę na koronawirusa. Jej słowa wywołały burzę w komentarzach.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi, który szerszej publiczności dał się poznać z występów w programie "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) czy już w roli gwiazdy podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Była również uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Narożna ma jedną córkę - córkę Gabrielę. Jej ojcem jest były mąż wokalistki i były członek grupy Piękni i Młodzi - Dawid Narożny. Ich małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem w 2019 r. Obecnie Magda Narożna jest zaręczona z Krzysztofem Byniakiem.

Wokalistka chętnie dzieli się z fanami momentami ze swojego życia zawodowego i prywatnego.

W ostatnim wpisie na Instagramie poinformowała, że przyjęła szczepionkę na koronawirusa. "Zaszczepieni. Oby wróciła normalność" - napisała pod fotografią.

Część fanów poparła stanowisko piosenkarki. "Ja też się zaszczepiłam i zrobiłam to dla siebie i swojej rodziny przede wszystkim", "Elegancko! To taka przepustka do normalności. Ja też zasiliłam grono zaszczepionych" - pisali.

Byli jednak i tacy, którzy krytykowali sposób, a także sam fakt przyjęcia szczepionki. "Szczepienia teraz na drodze jak psy na wściekliźnie. I jeszcze się tym chwalić", "Bez tej szczepionki miała by Pani jedynie 99,9% szansy na przeżycie tego strasznego wirusa. A afiszowanie się z tym na insta jest żałosne", "Szkoda, że nadeszły takie czasy, gdzie ludzie zastąpiły szczury....i to na własne życzenie" - komentowali.