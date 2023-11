Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Koncert w Stalowej Woli w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki odbył się pod hasłem "30-lecie disco polo". Jedną z gwiazd wieczoru była Magda Narożna (Piękni i Młodzi), która kilkakrotnie zmieniała sceniczne kreacje.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.

Magdalena Narożna. "Wszystkich innych nienawidzę"

Magdalena Narożna preferuje sportowy tryb życia. Na Instagramie często zachęca swoich odbiorców do aktywności fizycznej. Teraz również umieściła motywacyjną relację. "Długo nie biegałam, prawie dwa miesiące. Byłam do tego zmuszona, ale cieszę się ogromnie, że idę. Zachęcam was do tego, żebyście dzisiaj też byli aktywnie fizycznie" - powiedziała. Później zdradziła jeden ze swoich sekretów.

Magdalena Narożna podzieliła się z fanami ciekawym wyznaniem

"Dziś zdradzę wam jedną ze swoich tajemnic. Pewnie wiele dziewczyn nie zrozumie mnie w zupełności (...) Kochacie róż, prawda? Są różne rodzaje, różne marki. Ja jedyny róż, który kocham, to jest ten róż, który mam teraz - po treningu. Kocham ten róż, wszystkich innych nienawidzę" - zdradziła Magdalena Narożna.