Magda Narożna rozbierze się przed fotografem? "Mam piękne piersi"

Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) znowu rozbierze się przed fotografem? "Mam piękne piersi"

Magdalena Narożna w rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradziła, że bardzo dobrze wspomina rozbieraną sesję zdjęciową.

"Ponownie zgodziłabym się bez wahania, bo dla mnie to była świetna przygoda. Nauczyła mnie, aby pokochać samą siebie. To nauczyło mnie, aby nie widzieć tych kompleksów, tylko znaleźć w sobie te superlatywy. Może mam trochę większy boczek, ale mam piękne piersi. Może nie mam odstającej pupy, ale mam jakiś inny walor. My nie możemy być wszystkie takie same. Gdybyśmy były identyczne, to świat byłby nudny, mężczyźni nie mieliby w ogóle wyboru itd. Tak to jest, dobieramy się w różne pary" - mówi gwiazda.

Wokalistka zdradza też, że ma dziś dużo więcej akceptacji dla swojego ciała.

"Ja już dawno zaakceptowałam siebie, swoje ciało, nawet jak mi gdzieś przybędzie kilogramów. Trudno, mam taką pracę, nie jest ona lekka. To są nieprzespane noce, nie jest łatwe utrzymanie diety. Akceptujcie kobiety siebie, kochajcie siebie. Świat byłby lepszy" - zapewnia.

Chętnych do zorganizowania podobnej sesji, piosenkarka zaprasza do rozmów z jej menedżerem.

"Ja się tymi tematami nie zajmuję. Ja się zajmuję tym, żeby dobrze wyglądać na scenie" - mówi.

