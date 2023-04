"Alicja jest troszeczkę bardziej pewna siebie i może jest jeszcze większą gwiazdą niż ja jestem zazwyczaj w życiu normalnym, ale również jest piosenkarką, sławną, kocha ją publiczność, więc myślę, że fajnie jest zagrać - troszeczkę w innej odsłonie - siebie" - mówi Magdalena Narożna o roli w produkcji.

Jak wyznała, udział w fabularnej produkcji był jej marzeniem i przyniósł jej dużo radości, mimo że nie obyło się bez tremy: "Powiem szczerze, że troszeczkę stresowałam się, bo to jest (...) nowe doświadczenie, chociaż ogromnie się cieszę, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby zagrać w jakimś serialu, w jakimś filmie. Udało się!"

Piosenkarka zdradziła także, że przed laty grała w teatrze, ale debiutowi przed kamerami towarzyszyło sporo obaw. "Najbardziej bałam się tak naprawdę pierwszej sceny - jak sobie poradzę, czy nie będę się stresowała, czy poradzę sobie z emocjami, bo, jakby nie było, to jest nowe wyzwanie." Szybko jednak okazało się, że nie było tak strasznie, a obawy ustąpiły miejsca pozytywnym wrażeniom: "Ekipa jest bardzo fajna, bardzo przyjazna, bardzo pomocna, więc mam nadzieję, że to pozwoli mi zrealizować się w stu procentach i pokazać wam nową twarz".

Nową twarz Magdaleny Narożnej zobaczymy zatem niebawem w serialu "Policjantki i Policjanci" emitowanym w Czwórce od poniedziałku do piątku o 19:00. Pierwszy odcinek z jej udziałem zostanie wyemitowany w środę 5 kwietnia o godzinie 19.

Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.