Madison Beer z nowym utworem. Zobacz klip "Selfish"

Madison Beer nie zwalnia tempa. 20-letnia wokalistka i modelka udostępniła w sieci kolejny numer zwiastujący jej debiutancki album. Tym razem fani mogli posłuchać singla "Selifsh".

Madison Beer zaprezentowała numer "Selfish" /Nicholas Hunt /Getty Images

Utwór "Selfish" napisała sama Madison Beer. Wokalistka była również współtwórczynią teledysku wraz z Jasonem Lesterem.

"Selfish" to kolejny singel, który promuje debiutancki album Beer. Ten ma ukazać się jeszcze w tym roku i nosić tytuł "Life Support". Do tej pory potwierdzono, że na płycie znajdzie się osiem utworów.

Przed podpisaniem kontraktu z Epic Records w zeszłym roku Beer we współpracy z First Access Entertainment, osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka.

Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases" zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Piosenkarka zagościła z nią w TOP 5 na iTunes w 18 krajach. Madison zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", The Guardian" oraz "Billboard".

Na Instagramie artystka posiada ponad 14 milionów obserwatorów, a na platformie Twitter śledzi jej 2,5 miliona użytkowników.