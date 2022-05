Maciej Wacław nie żyje. "Kolega, mentor, legenda"

O śmierci muzyka poinformowali członkowie zespołu Schizma. Potwierdzili to inni znajomi z branży.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że nie żyje nasz schizbrat Maciej 'Schizmax' Wacław. Przez kilkanaście lat był trzonem Schizmy, gitarzystą, twórcą kilkudziesięciu niezapomnianych utworów i lwiej części historii naszego zespołu. Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Macias - będziesz w naszych sercach i pamięci na zawsze!" - napisali.

"Kolega, mentor, legenda. Gitarzysta, wokalista, twórca kilkudziesięciu niezapomnianych utworów zespołów Kompania Karna, Schizma, The Cuffs, 666 Aniołów. Old Fashioned, In Spite Of, In Exit i jeszcze kilku" - czytamy z kolei na stronie zespołu Locömotïve.

Pożegnali go też organizatorzy festiwalu Rock na Bagnie: "Kolejnego muzyka, który grywał na Bagnie nie ma już wśród nas. Dziś odszedł Maciej 'Schizmax' Wacław, kojarzony przede wszystkim z zespołem SCHIZMA, ale na Rock na Bagnie wystąpił z THE CUFFS w 2011 i 2016r. oraz KOMPANIĄ KARNĄ w 2018. Bardzo smutna wiadomość".

Według nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci gitarzysty był zawał serca.