Lydian Nadhaswaram: Poznaj genialnego 13-latka z "The World's Best"

Pochodzący z Indii Lydian Nadhaswaram to pierwszy zwycięzcą programu "The World’s Best", który emitowany był w lutym i marcu w Stanach Zjednoczonych. Kim jest genialny 13-latek?

"Gram na fortepianie od czterech lat. Inspiracją jest moja siostra, która również ćwiczy grę oraz mój ojciec. Jestem szczęśliwy, że zdobyłem tę nagrodę" - stwierdził Lydian Nadhaswaram, genialny 13-letni pianista z Indii, który wygrał program "The World's Best".

"The World's Best" to nowy talent show, który emitowany był na antenie CBS.

Uczestników oceniało troje jurorów - Drew Berrymore, RuPaul i Faith Hill - oraz specjalny panel składający się z ekspertów z 50 krajów. To właśnie tam swoim talentem przed milionową publicznością błysnął genialny 13-latek.

Podczas pierwszego spotkania z jurorami, uczestnik zaprezentował, jak szybko potrafi grać na pianinie (w pewnym momencie chłopiec grał w tempie 325 uderzeń na minutę). Jurorzy, nie potrafili uwierzyć w talent muzyka. Z wynikiem 85 punktów (41 pkt od trójki sędziowskiej, 44 pkt od międzynarodowego grona oceniającego) Lydian awansował do dalszego etapu show.



W kolejnych rundach Nadhaswaram popisywał się niezwykłymi umiejętnościami, takimi jak chociażby wykonanie z zasłoniętymi oczami "Marszu Tureckiego" Mozarta. W finale natomiast zagrał na dwóch fortepianach jednocześnie, co ostatecznie przekonało wszystkich jurorów do przyznania mu głównej wygranej.



Utalentowany muzyk za zwycięstwo w programie zgarnął milion dolarów. Jego ojciec, kompozytor i kierownik muzyczny Varshan Satish nie krył swojej dumy z powodu sukcesu syna.

"Nie powstrzymać mojej radości. Wiedziałem, że pewnego dnia stanie się wielkim kompozytorem" - mówił "The Economic Times".



Jaki jest sekret tak wielkiego talentu? Sam 13-latek twierdzi, że dzięki nauce w domu może skupić się przede wszystkim na grze na instrumencie. "Chcę być najlepszym kompozytorem na świecie" - stwierdził.

W rozmowie z Ellen DeGeneres chłopiec stwierdził, że dziennie ćwiczy od 5 do 6 godzin.