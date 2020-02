Loviatar: Szczegóły premiery płyty "Lightless"

Doommetalowa formacja Loviatar z Kanady przygotowała drugi album.

Loviatar po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

Nową płytę kwartetu z Ottawy wyprodukował (w tym miks i mastering) Mike Bond, basista Loviatar i - wraz z perkusistą JP - współwłaściciel studia Wolf Lake w Quebecu.



Reklama

Album "Lightless", podobnie jak debiut "Loviatar" z 2017 roku, wyda kalifornijska Prosthetic Records. Premierę zaplanowano na 3 kwietnia. Materiał dostępny będzie w wersji winylowej oraz drogą elektroniczną.



Z kompozycją "Cave In" Loviatar z longplaya "Lightless" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo LOVIATAR - CAVE IN (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Lightless":

1. "Suffocating Delirium"

2. "Horse In Thrall"

3. "Cave In"

4. "Silica"

5. "All The Witches You Failed To Burn"

6. "Lightless".