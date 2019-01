Lorna Doom nie żyje. Basistka The Germs miała 50 lat

Członkini kultowego punkrockowego składu The Germs Lorna Doom, zmarła 16 stycznia w wieku 50 lat.

Lorna Doom miała 50 lat /John M. Heller /Getty Images

Informację o śmierci artystki podał jej przyjaciel, perkusista grupy The Germs, Don Bolles. "Opuściła ten ziemski zgiełk dziś około 1 w nocy" - napisał muzyk w komentarzu do wymownego posta zatytułowanego "Lorna". Przyczyna śmierci artystki pozostaje nieznana.



Amerykański punkrockowy zespół The Germs rozpoczął swoją działalność w połowie lat 70., a w skład weszli Doom, Don Bolles, Darby Crash oraz Pat Smear. Lorna Doom (Teresa Ryan) do zespołu dołączyła w 1977 roku.

Dwa lata później ukazał się pierwszy i zarazem ostatni album formacji "(GI)", który krytycy muzycy uważają za krążek definiujący gatunek hardcore punk. Magazyn "Rolling Stone" uznał wydawnictwo jednym z najważniejszych punk rockowych albumów w historii.

Grupa zakończyła działalność w 1980 roku po samobójczej śmierci Darby Crasha. Muzycy w 2006 roku dokonali reaktywacji składu wraz z aktorem Shanem Westem, który wcielił się w rolę zmarłego wokalisty w filmie "What We Do In Secret".



