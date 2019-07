Lindsay Lohan ogłoszona jurorką w "The Masked Singer". Wybuchła afera

Lindsay Lohan została ogłoszona jurorką australijskiego programu "The Masked Singer". Już sama decyzja o zatrudnieniu kontrowersyjnej celebrytki wywołała burzę. Przeciwko takiej decyzji buntują się m.in. inni jurorzy.

Pojawienie się Lindsay Lohan w "The Masked Singer" wywołało kontrowersje /NBC /Getty Images

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

Program zdobył ogromną popularność w USA, przez co stacja Fox zamówiła kolejne dwa sezony. Formatem zainteresowały się też inne kraje, w tym Australia, który właśnie skompletowała swoje jury.

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą została aktorka i celebrytka Lindsay Lohan. "Uważaj Australio! Nadchodzę" 'The Masked Singer' to niesamowicie zabawny koncept, który wciąga wszystkich" - komentowała i dodała, że sama chętnie przymierzy kilka strojów.

Zatrudnienie Lohan nie obyło się jednak bez zgrzytu. Oburzeni byli przede wszystkim inni jurorzy - Danni Minogue, Jackie O i Dave Hughes.

Wściekła na Amerykankę ma być przede wszystkim Minogue, która w Australii cieszy się statusem wielkiej gwiazdy.

"Danni nie wiedziała, że drugą jurorką będzie Lindsay i że zapłacą jej dwa razy więcej" - donosił jeden z australijskich tabloidów. Menedżment artystki miał zwrócić się o wyrównanie zarobków między członkami jury.

Jurorzy mieli również zastanawiać się, dlaczego zatrudniono amerykańską celebrytkę do programu, w którym należy rozpoznawać australijskie zamaskowane gwiazdy.

Na razie nieznana jest data produkcji show dla stacji Network Ten.