Lil Uzi Vert z diamentem w głowie. Internauci śmieją się z rapera

Raper Lil Uzi Vert wszczepił sobie w czoło diament o wartości 24 milionów dolarów. Jego decyzja zaskoczyła i rozbawiła internautów.

Lil Uzi Vert zaskoczył swoją decyzją /Frazer Harrison /Getty Images

Lil Uzi Vert to jeden z najpopularniejszych, ale i najbardziej ekscentrycznych raperów w Stanach Zjednoczonych. Tym razem zaskoczył swoich fanów oraz internautów decyzją o wszczepieniu sobie w czoło 11-karatowego diamentu o wartości 24 milionów dolarów.

Reklama

Na zapowiedziach w tym przypadku się nie skończyło i raper pochwalił się ozdobą na twarzy na Instagramie.

Część komentujących w sieci zwróciła uwagę, że diament nie został umieszczony na środku czoła. Niektórzy zasugerowali, że znany z osobliwego poczucia humoru raper, podpuszcza fanów.



Instagram Post

Raper zdecydował się to skomentować, zwracając uwagę, że to kwestia opuchlizny. "Jest pośrodku. Teraz tak to wygląda, bo jestem świeżo po zabiegu. Kiedy obrzęk zejdzie, nie będzie się ruszał" - tłumaczył.

"Moje Bugatti nie jest tyle warte, co ten diament. Właściwie wszystkie moje samochody i dom są mniej warte. Musiałem zebrać te pieniądze, dlatego zajęło to tak długo" - dodał.

Internauci szybko skomentowali decyzję Lil Uzi Verta, porównując go m.in. do marvelowskiego bohatera, czyli Visiona.