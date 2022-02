Licho nie śpi (nowa płyta "Ciuciubabka")

"Ciuciubabkę", nowy longplay eksperymentalnego, (około)blackmetalowego kwintetu z Podkarpacia nagrano w Nebula Studio, Czyściec Studio i Garderobie Czorta. Za miks odpowiada Maciej Wasio (m.in. Myslovitz), a za mastering fiński inżynier dźwięku Jaakko Viitalähde (Oranssi Pazuzu).

"'Ciuciubabka' jest o tym, co widać z zasłoniętymi oczami. O zabawie w uciekanie i łapanie tego, co z nieba spadło. Jest też o tym, co zawsze, czyli o wędrowaniu do światła. Piechotą, konno, autem, duchem. Licho na najnowszym albumie pozostaje w otwartym związku z blackmetalową przeszłością. W stabilizującym go rozchwianiu rozgląda się na boki i cytuje Jarosława Marka Rymkiewicza" - czytamy o nowym materiale podopiecznych Pagan Records.

Na okładce pierwszej od blisko pięciu lat płyty Licha widnieje obraz "Polak" autorstwa Wilhelma Tomasza Sasnala, polskiego malarza i filmowca. Trzeci album Licha trafi do sprzedaży 19 marca w wersji CD (digipack) oraz cyfrowo.

"Ciuciubabkę" promuje już kompozycja "Jeszcze raz w las", w której zaśpiewała gościnnie Ania Grąbczewska z zespołu Szklane Oczy. Teledysk "Jeszcze raz w las" Licha - w reżyserii Karola Pałki, twórcy nagradzanej "Bukoliki" - możecie zobaczyć poniżej:

Clip Jeszcze raz w las

Oto lista utworów albumu "Ciuciubabka":

1. "Wyjaśnijmy coś sobie"

2. "Rysy do twarzy"

3. "Jeszcze raz w las"

4. "Nie wiem czy dożyję śmierci"

5. "Tup, tup"

6. "Niewykluczone, że w obłęd"

7. "Daleko do widzenia".