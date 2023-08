Liam Payne o odwołaniu wydarzeń poinformował na Instagramie. Podzielił się także wieściami na temat swojego stanu zdrowia. "Przez ostatni tydzień byłem w szpitalu z poważną infekcją nerek" - napisał. "To coś, czego nikomu bym nie życzył, a lekarze zalecają mi teraz odpoczynek i powrót do zdrowia" - dodał.

Artysta dodał, że lekarze są pewni, że "nie jest to dla niego najlepszy czas żeby być w trasie". Już teraz obiecuje, że gdy wróci na scenę to z "jeszcze większym i lepszym show".

29-latek jest bardzo rozczarowany, że nie uda mu się wystąpić dla swoich miłośników. "Nie mogłem się doczekać, kiedy dla was zagram" - informuje. Na szczęście dla fanów Payne planuje powrót na scenę już wkrótce. "Do wszystkich, którzy kupili bilety: bardzo mi przykro. Pracujemy nad zmianą harmonogramu trasy tak szybko, jak to możliwe, ale na razie będziemy zwracać pieniądze za bilety - więc prosimy o wypatrywanie wieści z punktu zakupu" - powiedział.

Podziękował jeszcze swoim fanom za "miłość i wsparcie" i zapewnił, że wkrótce się zobaczą.

Liam Payne rozpoczął karierę solową w 2015 roku, czyli krótko po zawieszeniu działalności grupy One Direction. Wraz z Zaynem Malikiem, Louisem Tomlinsonem, Niallem Horanem i Harrym Stylesem współtworzył boysband od samego początku w brytyjskim "X Factor".